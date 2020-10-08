***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,01106772Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,0310914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.124,71 % 0,07979941Fon Yönetim Ücreti240.784,18 % 1,12202979Hisse Senedi Komisyonu11.592,43 % 0,05401954Tahvil Bono Komisyonu701,87 % 0,00327064Gecelik Ters Repo Komisyonu1.320,9 % 0,00615526Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.129,13 % 0,05186061Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.035,62 % 0,07472436Vergiler ve Diğer Harcamalar21.211,53 % 0,09884357Türev Araçlar Komisyonu14.771,21 % 0,06883234Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.339,76 % 0,07148172TOPLAM GİDERLER359.058,56 % 1,67317637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.459.695,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880080BIST