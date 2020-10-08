***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,01843132Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,05177717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.732,92 % 0,02896831Fon Yönetim Ücreti202.633,3 % 1,57248057Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.221,78 % 0,00948129Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.771,05 % 0,02150398Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.472,92 % 0,04247111Vergiler ve Diğer Harcamalar83.141,9 % 0,64520009Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.986,26 % 0,10077634TOPLAM GİDERLER321.007,35 % 2,49109017DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.886.219,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880081BIST