***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00602595Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,01692806Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.544,83 % 0,04958784Fon Yönetim Ücreti369.074,35 % 0,93639078Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28,76 % 0,00007297Gecelik Ters Repo Komisyonu8.629,74 % 0,0218948Vadeli Ters Repo Komisyonu252 % 0,00063936Borsa Para Piyasası Komisyonu3.298,18 % 0,00836792Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar517.001,52 % 1,31170172Türev Araçlar Komisyonu1.285,44 % 0,00326133Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.695,97 % 0,0423599TOPLAM GİDERLER944.858,01 % 2,39723062DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.414.564,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880082BIST