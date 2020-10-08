***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,01338253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.672,12 % 0,03759415Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.381,45 % 0,03032185Fon Yönetim Ücreti66.378,43 % 0,37401018Hisse Senedi Komisyonu17.821,66 % 0,10041639Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.956,4 % 0,02229239Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.284,55 % 0,01287233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu26.018,42 % 0,14660115Vergiler ve Diğer Harcamalar105.097,07 % 0,59217089Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.664 % 0,07699TOPLAM GİDERLER249.649,2 % 1,40665187DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.747.760,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880086BIST