***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.440,11 % 0,00599979Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.245,45 % 0,0057851Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.221,54 % 0,05428546Fon Yönetim Ücreti132.294,52 % 0,14590499Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.563,1 % 0,00944407Vergiler ve Diğer Harcamalar2.210.852,98 % 2,43830576Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.255,26 % 0,02123624TOPLAM GİDERLER2.430.872,96 % 2,68096142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.671.687,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880088BIST