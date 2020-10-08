***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.216 % 0,01573985Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.049,72 % 0,01785096Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.706,2 % 0,0853492Fon Yönetim Ücreti383.816,11 % 0,97188044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27,88 % 0,0000706Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu187,11 % 0,00047379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.461.751,26 % 3,70137525Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.696,69 % 0,05240715TOPLAM GİDERLER1.913.450,97 % 4,84514723DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.492.111,99