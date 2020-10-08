***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.216 % 0,01023161Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.049,72 % 0,01160392Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.243,56 % 0,06953339Fon Yönetim Ücreti1.137.313,14 % 1,87203049Hisse Senedi Komisyonu26.463,88 % 0,04355985Tahvil Bono Komisyonu715,65 % 0,00117797Gecelik Ters Repo Komisyonu52.068,45 % 0,08570527Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.426,84 % 0,02703877Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.221,47 % 0,0085946Vergiler ve Diğer Harcamalar160.278,95 % 0,26382099Türev Araçlar Komisyonu23.014,45 % 0,03788205Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.625,32 % 0,09155992TOPLAM GİDERLER1.532.637,43 % 2,52273882DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.752.917,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880106BIST