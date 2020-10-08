***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.623,05 % 0,00940018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.721,88 % 0,01792401Fon Yönetim Ücreti56.956,18 % 0,09521492Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu61.056 % 0,10206868Vadeli Ters Repo Komisyonu3.240 % 0,00541638Borsa Para Piyasası Komisyonu7.424,46 % 0,01241164Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.536,65 % 0,01427091TOPLAM GİDERLER153.558,22 % 0,25670672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.818.543,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880225BIST