***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00145535Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.984,2 % 0,00074136Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri200.243,74 % 0,01223868Fon Yönetim Ücreti3.861.485,62 % 0,27459115Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.031,81 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu867.801,61 % 0,03498471Vadeli Ters Repo Komisyonu18.902 % 0,00102381Borsa Para Piyasası Komisyonu31.244,38 % 0,00098894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.524,97 % 0,01021982TOPLAM GİDERLER5.087.059,23 % 0,33624382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ468.229.165,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880226BIST