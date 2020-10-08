***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00270493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.984,2 % 0,0013779Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.507,54 % 0,01440357Fon Yönetim Ücreti2.698.553,61 % 0,62181227Hisse Senedi Komisyonu25.671,33 % 0,00749844Tahvil Bono Komisyonu1.637,7 % 0,00099129Gecelik Ters Repo Komisyonu64.560,62 % 0,01879617Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu36.176,67 % 0,00443017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.713,13 % 0,00083741Vergiler ve Diğer Harcamalar77.796,68 % 0,01306527Türev Araçlar Komisyonu26.248,62 % 0,00510199Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.441,07 % 0,00969691TOPLAM GİDERLER3.063.132,07 % 0,70071632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ143.900.389,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880227BIST