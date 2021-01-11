***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00689364Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,03873118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.173,96 % 0,05242562Fon Yönetim Ücreti643.902,21 % 2,77288357Hisse Senedi Komisyonu100.600,84 % 0,43322482Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.516,3 % 0,02806162Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.516,75 % 0,01514444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.074,86 % 0,0132415Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.768,29 % 0,05498503TOPLAM GİDERLER793.147,93 % 3,41559142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.221.393,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899883BIST