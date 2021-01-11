***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,02621412Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.278,18 % 0,06493307Fon Yönetim Ücreti757.553,26 % 2,20800165Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.106,37 % 0,00322468Gecelik Ters Repo Komisyonu7.908,6 % 0,02305079Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.961,93 % 0,00571834Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.223,78 % 0,06477451TOPLAM GİDERLER822.026,04 % 2,39591716DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.309.451,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899884BIST