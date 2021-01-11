***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,06519037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,18313249Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri30.923,46 % 0,62965763Fon Yönetim Ücreti4.952,04 % 0,1008325Hisse Senedi Komisyonu2.371,33 % 0,04828457Tahvil Bono Komisyonu81,88 % 0,00166723Gecelik Ters Repo Komisyonu13.046,1 % 0,26564221Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.510,46 % 0,0307557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.266,07 % 0,0665031Vergiler ve Diğer Harcamalar1.752,86 % 0,0356914Türev Araçlar Komisyonu910,88 885BIST