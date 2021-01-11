***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00824453Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,02316049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.491,9 % 0,06822001Fon Yönetim Ücreti391.561,25 % 1,00832004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu102,97 % 0,00026516Gecelik Ters Repo Komisyonu89,25 % 0,00022983Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.026,23 % 0,00264267Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar739.251,22 % 1,90366595Türev Araçlar Komisyonu1.016,65 % 0,002618Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.285,08 % 0,06253717TOPLAM GİDERLER1.196.020,07 % 3,07990385DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.833.032,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899886BIST