***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00091668Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.775,75 % 0,00233311Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri239.071,48 % 0,05705754Fon Yönetim Ücreti4.656.148,5 % 1,11125091Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.058,9 % 0,00025272Gecelik Ters Repo Komisyonu1.084.013,11 % 0,25871395Vadeli Ters Repo Komisyonu21.224 % 0,00506539Borsa Para Piyasası Komisyonu35.630,08 % 0,00850359Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler111.445,8 % 0,026598TOPLAM GİDERLER6.162.208,52 % 1,47069189DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ419.000.647,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899887BIST