***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00246105Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.775,75 % 0,0062638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.919,08 % 0,07427499Fon Yönetim Ücreti3.941.695,09 % 2,52563564Hisse Senedi Komisyonu31.452,8 % 0,02015334Tahvil Bono Komisyonu1.768,02 % 0,00113286Gecelik Ters Repo Komisyonu95.120,12 % 0,06094808Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu45.913,62 % 0,02941909Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.713,13 % 0,00173843Vergiler ve Diğer Harcamalar77.796,68 % 0,04984811Türev Araçlar Komisyonu38.195,47 % 0,02447369Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.727,8 % 0,03378526TOPLAM GİDERLER4.416.918,46 % 2,83013436DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.067.447,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899888BIST