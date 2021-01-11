***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,0004462Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.103,37 % 0,00126871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri334.606,47 % 0,04663329Fon Yönetim Ücreti17.348.097,39 % 2,41776196Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu22.301,37 % 0,00310809Gecelik Ters Repo Komisyonu370.235,23 % 0,05159878Vadeli Ters Repo Komisyonu5.644,8 % 0,0007867Borsa Para Piyasası Komisyonu23.557,38 % 0,00328313Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler191.212,31 % 0,02664879TOPLAM GİDERLER18.307.959,92 % 2,55153566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ717.527.104,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899889BIST