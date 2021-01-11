***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00038522Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,00108215Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri385.438,93 % 0,04637613Fon Yönetim Ücreti13.824.445,95 % 1,66336156Hisse Senedi Komisyonu112.020,59 % 0,01347835Tahvil Bono Komisyonu12.696,82 % 0,00152769Gecelik Ters Repo Komisyonu1.217.367,9 % 0,14647408Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu122.341,01 % 0,01472011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.973,37 % 0,00444865Vergiler ve Diğer Harcamalar298.596,21 % 0,03592719Türev Araçlar Komisyonu143.512,3 % 0,01726744Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler200.418,83 % 0,02411445TOPLAM GİDERLER16.366.007,43 % 1,96916301DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ831.114.910,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899890BIST