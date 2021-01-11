***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,01471971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,04135055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.770,5 % 0,04032335
Fon Yönetim Ücreti
109.657,05 % 0,50416046
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
592,64 % 0,00272473
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.136,25 % 0,07878581
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.211,81 % 0,01016904
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.105,65 % 0,09703557
TOPLAM GİDERLER
171.669,42 % 0,78926921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.750.426,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899891
BIST
15:551.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:557,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0720
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:559,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:55440,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,72
|Açılış
|: 440,84
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:53
|TURGG
|146,30
|91.261.936
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.706.573
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.561
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.840.214
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|38.813.965
|% -9,86
|
|KOZAL
|123,00
|2.688.798.360
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,53
|1.326.520.770
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,64
|963.592.462
|% 1,86
|
|TCELL
|17,07
|863.247.689
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,33
|817.444.766
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,64
|963.592.462
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.326.520.770
|% -0,39
|
|OZGYO
|2,72
|529.031.309
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,40
|464.564.406
|% 0,29
|
|PETKM
|5,29
|691.852.488
|% 0,57
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4452
|% 0,98
|
|Euro
|9,0501
|9,0576
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0043
|10,0545
|% 0,34
|
|Frank
|8,3230
|8,3732
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9784
|1,9884
|% 0,98
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-10,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-33,75
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-16,32
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,58
|
Seans Raporu
15:53
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16:05CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 419.20 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 685 adet işlem
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, GARAN, ISCTR
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16:04
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 06 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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16:04
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