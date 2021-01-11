***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,01471971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,04135055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.770,5 % 0,04032335Fon Yönetim Ücreti109.657,05 % 0,50416046Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu592,64 % 0,00272473Gecelik Ters Repo Komisyonu17.136,25 % 0,07878581Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.211,81 % 0,01016904Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.105,65 % 0,09703557TOPLAM GİDERLER171.669,42 % 0,78926921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.750.426,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899891BIST