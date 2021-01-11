***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00162452
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,00456361
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
194.110,4 % 0,09849357
Fon Yönetim Ücreti
3.626.262,62 % 1,84000213
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.999,8 % 0,05277054
TOPLAM GİDERLER
3.936.568,34 % 1,99745437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.079.261,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899892
BIST
15:491.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:497,4490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:499,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:49441,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,22
|Açılış
|: 441,34
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:47
|FROTO
|148,50
|217.436.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.135.679
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.654.499.678
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.306.959.530
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|953.665.312
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|853.146.926
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,22
|782.062.950
|% 5,13
|
|SKBNK
|1,65
|953.665.312
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.306.959.530
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,68
|520.213.554
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|439.565.606
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|679.279.828
|% 1,14
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4493
|% 1,03
|
|Euro
|9,0603
|9,0672
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,0007
|10,0508
|% 0,30
|
|Frank
|8,3248
|8,3750
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9774
|1,9873
|% 0,92
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|-37,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|