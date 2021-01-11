***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00236017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,00663019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.063,78 % 0,08334905Fon Yönetim Ücreti2.393.404,67 % 1,76438462Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.957,41 % 0,00144298Gecelik Ters Repo Komisyonu53.142,6 % 0,03917599Vadeli Ters Repo Komisyonu176,4 % 0,00013004Borsa Para Piyasası Komisyonu3.825,59 % 0,00282017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.212,05 % 0,02964376TOPLAM GİDERLER2.617.978,02 % 1,92993697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.650.959,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900131BIST