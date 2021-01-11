***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00032325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,00090807Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri577.718,32 % 0,05832929Fon Yönetim Ücreti12.981.572,71 % 1,31068356Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.984,32 % 0,00020035Gecelik Ters Repo Komisyonu2.836.077,85 % 0,2863444Vadeli Ters Repo Komisyonu29.722,56 % 0,00300094Borsa Para Piyasası Komisyonu78.464,64 % 0,00792218Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler251.701,68 % 0,02541304TOPLAM GİDERLER16.769.437,6 % 1,69312507DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ990.442.934,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900132BIST