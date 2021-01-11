***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00327626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,00920366Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.717,45 % 0,05292349Fon Yönetim Ücreti522.213,2 % 0,53439107Hisse Senedi Komisyonu165.718,11 % 0,16958261Tahvil Bono Komisyonu1.072,21 % 0,00109721Gecelik Ters Repo Komisyonu55.577,55 % 0,0568736Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.636,73 % 0,02111797Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu30.229,84 % 0,03093479Vergiler ve Diğer Harcamalar15.403,3 % 0,0157625Türev Araçlar Komisyonu39.365,45 % 0,04028344Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.800,63 % 0,04379873TOPLAM GİDERLER956.929,99 % 0,97924534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.721.168,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900133BIST