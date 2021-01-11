***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,01377088Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,03868508Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.708,2 % 0,10197486Fon Yönetim Ücreti351.637,41 % 1,51247982Hisse Senedi Komisyonu25.100 % 0,10796133Tahvil Bono Komisyonu739,05 % 0,00317884Gecelik Ters Repo Komisyonu1.757,7 % 0,0075603Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.622,54 % 0,07579892Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.153,05 % 0,07808078Vergiler ve Diğer Harcamalar22.177,49 % 0,09539089Türev Araçlar Komisyonu24.784,32 % 0,10660352Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.968,97 % 0,09019275TOPLAM GİDERLER518.844,25 % 2,23167796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.249.064,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900134BIST