***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,01377088
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,03868508
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.708,2 % 0,10197486
Fon Yönetim Ücreti
351.637,41 % 1,51247982
Hisse Senedi Komisyonu
25.100 % 0,10796133
Tahvil Bono Komisyonu
739,05 % 0,00317884
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.757,7 % 0,0075603
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.622,54 % 0,07579892
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
18.153,05 % 0,07808078
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.177,49 % 0,09539089
Türev Araçlar Komisyonu
24.784,32 % 0,10660352
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.968,97 % 0,09019275
TOPLAM GİDERLER
518.844,25 % 2,23167796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.249.064,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900134
BIST
15:181.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:187,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:189,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:18441,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,70
|Açılış
|: 441,82
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:18
|FROTO
|148,50
|206.022.891
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.448.539
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.672.015
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.851.663
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,70
|2.589.248.259
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.250.658
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|902.193.218
|% 3,11
|
|TCELL
|17,07
|826.018.978
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,07
|761.656.525
|% 4,21
|
|SKBNK
|1,66
|902.193.218
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.250.658
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|514.942.805
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|434.343.950
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|671.213.637
|% 0,95
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4394
|7,4431
|% 0,95
|
|Euro
|9,0524
|9,0613
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9928
|10,0429
|% 0,22
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% 0,89
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,29
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.994
|-29,19
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|-14,11
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|-0,59
|