***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00587466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,01650306Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.106,12 % 0,05524212Fon Yönetim Ücreti687.902,47 % 1,26224144Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28,76 % 0,00005277Gecelik Ters Repo Komisyonu15.608,04 % 0,0286394Vadeli Ters Repo Komisyonu252 % 0,0004624Borsa Para Piyasası Komisyonu3.793,65 % 0,00696102Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar549.032,72 % 1,00742748Türev Araçlar Komisyonu4.892,55 % 0,00897741Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.994,15 % 0,04219227TOPLAM GİDERLER1.326.805,98 % 2,43457404DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.498.485,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900136BIST