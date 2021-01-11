***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00277382
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,00779219
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
75.334,88 % 0,06526895
Fon Yönetim Ücreti
1.163.826,51 % 1,00832089
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.701.598,45 % 2,34062219
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.248,43 % 0,03746976
TOPLAM GİDERLER
3.996.203,79 % 3,4622478
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.422.235,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900138
BIST
15:361.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:367,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0708
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:369,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0337
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:36441,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,20
|Açılış
|: 441,33
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TURGG
|146,30
|90.249.602
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.211.178
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.488.215
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.486.212
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,90
|2.621.602.316
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.294.813
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|941.932.829
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|843.153.474
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,19
|770.140.313
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,65
|941.932.829
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.294.813
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|518.590.981
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|438.611.479
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|677.925.753
|% 0,95
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4398
|7,4437
|% 0,96
|
|Euro
|9,0565
|9,0622
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9923
|10,0424
|% 0,22
|
|Frank
|8,3186
|8,3688
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,69
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-13,88
|
|Çeyrek
|708
|724
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,60
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
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15:47PRKAB
Yüzde 5.83 oranında artışla 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 487, 929 adet işlem
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15:45BTCIM
Yüzde 7.57 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 983, 739 adet işlem
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15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 1 artarak (% 0.01 ) 1, 695
-
15:44XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 23, 913.00 milyon TL de
-
15:44KUTPO
Yüzde 5.73 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 812 adet işlem