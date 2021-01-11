***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.042,5 % 0,0156028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.749,12 % 0,02159937Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.593,28 % 0,1120904Fon Yönetim Ücreti591.320,15 % 1,31008131Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu27,88 % 0,00006177Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu187,11 % 0,00041455Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.392.859,4 % 3,08590712Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.173,71 % 0,06020388TOPLAM GİDERLER2.078.953,15 % 4,60596118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.136.141,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900140BIST