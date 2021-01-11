***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.042,5 % 0,00787383
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.749,12 % 0,01089995
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
76.553,95 % 0,08559074
Fon Yönetim Ücreti
2.255.856,26 % 2,52214806
Hisse Senedi Komisyonu
32.732,39 % 0,03659627
Tahvil Bono Komisyonu
892,67 % 0,00099804
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95.229,47 % 0,1064708
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.875,18 % 0,02557547
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.221,47 % 0,00583784
Vergiler ve Diğer Harcamalar
173.150,25 % 0,19358971
Türev Araçlar Komisyonu
35.537,3 % 0,03973229
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
70.165,26 % 0,07844789
TOPLAM GİDERLER
2.785.005,82 % 3,11376091
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.441.864,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900141
BIST
15:181.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:187,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:189,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:18442,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,89
|Açılış
|: 442,01
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:18
|FROTO
|148,50
|216.213.407
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.451.288
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.773.994
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.820.133
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|463.469
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|35.925.590
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,50
|2.592.234.325
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|TCELL
|17,06
|833.063.221
|% 1,25
|
|KOZAA
|17,07
|763.397.446
|% 4,21
|
|SKBNK
|1,64
|913.372.525
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.300.673.104
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,67
|516.843.980
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|435.231.070
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|673.061.927
|% 0,95
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4394
|7,4431
|% 0,95
|
|Euro
|9,0524
|9,0613
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9931
|10,0433
|% 0,23
|
|Frank
|8,3192
|8,3693
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,35
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,16
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,65
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
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15:25YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 701 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 22, 965.00 milyon TL de
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15:23INVEO
Yüzde 9.78 oranında artışla 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 887 adet işlem
-
15:22KOZAA
Yüzde 4.33 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 768, 804 adet işlem
-
15:21SEKFK
Yüzde 4.55 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 270 adet işlem