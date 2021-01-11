***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.042,5 % 0,00787383Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.749,12 % 0,01089995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.553,95 % 0,08559074Fon Yönetim Ücreti2.255.856,26 % 2,52214806Hisse Senedi Komisyonu32.732,39 % 0,03659627Tahvil Bono Komisyonu892,67 % 0,00099804Gecelik Ters Repo Komisyonu95.229,47 % 0,1064708Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.875,18 % 0,02557547Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.221,47 % 0,00583784Vergiler ve Diğer Harcamalar173.150,25 % 0,19358971Türev Araçlar Komisyonu35.537,3 % 0,03973229Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.165,26 % 0,07844789TOPLAM GİDERLER2.785.005,82 % 3,11376091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.441.864,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900141BIST