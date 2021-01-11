***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.000,65 % 0,00990957Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.505,23 % 0,03055985Fon Yönetim Ücreti97.062,16 % 0,16029008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu100.624,5 % 0,16617298Vadeli Ters Repo Komisyonu3.240 % 0,00535059Borsa Para Piyasası Komisyonu9.445,71 % 0,0155988Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.144,47 % 0,02335841TOPLAM GİDERLER249.022,72 % 0,41124029DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.554.067,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900142BIST