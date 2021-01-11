***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00993421Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.993,92 % 0,02790714Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.183,86 % 0,04090806Fon Yönetim Ücreti233.111,53 % 0,7233193Hisse Senedi Komisyonu28.372,62 % 0,0880371Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.127,8 % 0,01901389Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.239,2 % 0,01005088Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu33.610,95 % 0,10429106Vergiler ve Diğer Harcamalar106.786,52 % 0,33134676Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.746,15 % 0,06437301TOPLAM GİDERLER457.374,15 % 1,41918142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.228.025,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900143BIST