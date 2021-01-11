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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 15:30



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00993421
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.993,92 % 0,02790714
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.183,86 % 0,04090806
Fon Yönetim Ücreti
233.111,53 % 0,7233193
Hisse Senedi Komisyonu
28.372,62 % 0,0880371
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.127,8 % 0,01901389
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.239,2 % 0,01005088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
33.610,95 % 0,10429106
Vergiler ve Diğer Harcamalar
106.786,52 % 0,33134676
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.746,15 % 0,06437301
TOPLAM GİDERLER
457.374,15 % 1,41918142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.228.025,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900143


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FROTO 148,50 217.278.597 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.934.185 % 10,00  
FORMT 5,39 19.489.293 % 10,00  
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Tam 2.917 2.990 -33,24  
Yarım 1.410 1.447 -16,08  
Çeyrek 707 723 -8,04  
Gümüş.Ons 24,89 24,93 -0,40  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,04  
B. Petrol 55,37 55,37 -0,62  
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