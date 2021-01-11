***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.821,41 % 0,00683382Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.190,61 % 0,01421642Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.983,29 % 0,07211423Fon Yönetim Ücreti210.597,09 % 0,21098017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.234,42 % 0,00925122Vergiler ve Diğer Harcamalar2.457.644,48 % 2,46211498Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.990,04 % 0,02804095TOPLAM GİDERLER2.798.461,34 % 2,80355179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.818.428,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900144BIST