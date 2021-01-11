***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 15:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.821,41 % 0,00683382
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.190,61 % 0,01421642
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.983,29 % 0,07211423
Fon Yönetim Ücreti
210.597,09 % 0,21098017
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.234,42 % 0,00925122
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.457.644,48 % 2,46211498
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.990,04 % 0,02804095
TOPLAM GİDERLER
2.798.461,34 % 2,80355179
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.818.428,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900144
BIST
15:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:377,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:379,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:37441,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,19
|Açılış
|: 441,31
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:35
|TURGG
|146,30
|90.376.722
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.278.597
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.908.416
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,70
|2.639.550.537
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.433.178
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,66
|951.705.998
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|846.158.020
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.183.013
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.705.998
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.433.178
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|518.802.243
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|438.635.492
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|678.045.199
|% 0,95
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4389
|7,4429
|% 0,95
|
|Euro
|9,0536
|9,0624
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,9967
|10,0468
|% 0,26
|
|Frank
|8,3212
|8,3713
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9774
|1,9874
|% 0,92
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
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15:45BTCIM
Yüzde 7.57 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 983, 739 adet işlem
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15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 1 artarak (% 0.01 ) 1, 695
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15:44XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 23, 913.00 milyon TL de
-
15:44KUTPO
Yüzde 5.73 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 812 adet işlem
-
15:43SNGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 280, 003 adet işlem