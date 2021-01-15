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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

15.01.2021 15:54



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama

Fon Gider Bilgileri güncellenmiş hali ektedir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,01888619
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.524,92 % 0,05618736
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.997,16 % 0,16515482
Fon Yönetim Ücreti
359.330,1 % 2,1196828
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.238,18 % 0,01320299
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.583,32 % 0,02113795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
26.160,48 % 0,15432027
Vergiler ve Diğer Harcamalar
110.648,08 % 0,65271134
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.840,99 % 0,3117082
TOPLAM GİDERLER
595.524,83 % 3,51299192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.952.069,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902604


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MAALT 189,40 170.931.848 % 9,99  
BURVA 54,60 15.670.690 % 9,99  
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Tam 2.902 2.975 7,03  
Yarım 1.403 1.439 3,40  
Çeyrek 704 720 1,71  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 -0,31  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,05  
B. Petrol 55,58 55,58 -0,84  
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