***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021AçıklamaFon Gider Bilgileri güncellenmiş hali ektedir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,01888619Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.524,92 % 0,05618736Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.997,16 % 0,16515482Fon Yönetim Ücreti359.330,1 % 2,1196828Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.238,18 % 0,01320299Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.583,32 % 0,02113795Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu26.160,48 % 0,15432027Vergiler ve Diğer Harcamalar110.648,08 % 0,65271134Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.840,99 % 0,3117082TOPLAM GİDERLER595.524,83 % 3,51299192DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.952.069,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902604BIST