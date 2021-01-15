***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
15.01.2021 15:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri güncellenmiş hali ektedir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,01888619
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.524,92 % 0,05618736
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.997,16 % 0,16515482
Fon Yönetim Ücreti
359.330,1 % 2,1196828
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.238,18 % 0,01320299
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.583,32 % 0,02113795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
26.160,48 % 0,15432027
Vergiler ve Diğer Harcamalar
110.648,08 % 0,65271134
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.840,99 % 0,3117082
TOPLAM GİDERLER
595.524,83 % 3,51299192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.952.069,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902604
BIST
15:401.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -16,26
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.526
15:407,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4282
En Düşük
7,3521
15:409,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
15:40440,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,98
|Açılış
|: 440,51
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:38
|PKENT
|1.076,90
|2.202.515
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|170.931.848
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|15.670.690
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.607.490
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.370.774.550
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,30
|1.548.592.188
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,48
|1.299.194.042
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|1.287.919.631
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.568.135
|% -3,86
|
|EKGYO
|2,48
|1.299.194.042
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|1.154.568.135
|% -3,86
|
|SISE
|7,83
|2.370.774.550
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,59
|459.310.943
|% -3,05
|
|TSKB
|1,85
|430.102.609
|% -1,07
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4224
|7,4253
|% 0,87
|
|Euro
|8,9992
|9,0047
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0707
|10,1212
|% 0,20
|
|Frank
|8,3148
|8,3649
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9700
|1,9799
|% 0,68
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-0,35
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.917
|2.961
|8,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|7,03
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|3,40
|
|Çeyrek
|704
|720
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,84
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:54TDGYO
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 734, 360 adet işlem
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 71 kaybederek (% -1.28 ) 1, 361
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MERIT, KERVN, INVEO, AGYO, PKENT, AYCES, BURVA, KRONT, SODSN
-
15:53
POLTK, INVEO, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:53
KUTPO, SUMAS, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında