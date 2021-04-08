***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.434,15 % 0,03360708Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,01110606Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.823,46 % 0,01997083Fon Yönetim Ücreti99.938,09 % 0,52200019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu490,88 % 0,00256398Gecelik Ters Repo Komisyonu1.056,3 % 0,0055173Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu700,04 % 0,00365647Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.408,48 % 0,02824977TOPLAM GİDERLER119.977,68 % 0,62667169DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.145.221,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924854BIST