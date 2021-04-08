***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00313142Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.518,19 % 0,00647664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.741,59 % 0,02023761Fon Yönetim Ücreti875.820,14 % 0,59595025Hisse Senedi Komisyonu3.682,66 % 0,00250586Tahvil Bono Komisyonu188,96 % 0,00012858Gecelik Ters Repo Komisyonu24.885 % 0,01693295Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.528,15 % 0,00444207Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.270,92 % 0,0008648Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu13.284,05 % 0,00903911Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.689,95 % 0,00727396TOPLAM GİDERLER980.211,61 % 0,66698324DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.961.954,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924856BIST