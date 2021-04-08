***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00771786Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.162,5 % 0,00865785Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.609,41 % 0,01108441Fon Yönetim Ücreti35.535,33 % 0,05959508Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu26.343 % 0,04417894Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.450,46 % 0,00410958Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.990,71 % 0,02178627TOPLAM GİDERLER93.693,41 % 0,15712999DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.627.962,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924863BIST