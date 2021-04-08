***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,01473648Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.830,38 % 0,01172245Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.759,83 % 0,01127062Fon Yönetim Ücreti61.605,36 % 0,39454422Hisse Senedi Komisyonu17.278,3 % 0,11065682Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu170,94 % 0,00109476Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu641,25 % 0,00410681Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.562,61 % 0,09326451TOPLAM GİDERLER100.149,67 % 0,64139668DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.614.310,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924901BIST