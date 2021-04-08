***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti906,75 % 0,02237753Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.954,71 % 0,0729188Fon Yönetim Ücreti6.029,44 % 0,14879955Hisse Senedi Komisyonu668,77 % 0,01650446Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu698,93 % 0,01724878Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu148,76 % 0,00367122Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.644,16 % 0,08993362TOPLAM GİDERLER15.051,52 % 0,37145397DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.052.055,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924908BIST