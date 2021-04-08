***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.032,26 % 0,00299548Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00617019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.266,87 % 0,01528377Fon Yönetim Ücreti225.905,88 % 0,6555496Hisse Senedi Komisyonu48.640,37 % 0,14114805Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.562,4 % 0,00453388Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu845,76 % 0,00245429Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu176,4 % 0,00051189Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.129,03 % 0,032295TOPLAM GİDERLER296.685,25 % 0,86094217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.460.531,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924912BIST