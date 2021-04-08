***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.264,75 % 0,00043714Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.162,5 % 0,00022438Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri124.707,33 % 0,02407081Fon Yönetim Ücreti2.961.327,25 % 0,57159075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.105,75 % 0,00117852Gecelik Ters Repo Komisyonu49.347,79 % 0,00952503Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.433,8 % 0,00046977Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12,08 % 0,00000233Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.845,67 % 0,00711189TOPLAM GİDERLER3.184.206,92 % 0,61461063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ518.085.232,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924914BIST