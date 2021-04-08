***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri756,9 % 0,00010522Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00029558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.490,27 % 0,02564618Fon Yönetim Ücreti2.828.842 % 0,39324016Hisse Senedi Komisyonu21.363,09 % 0,0029697Tahvil Bono Komisyonu1.154,77 % 0,00016053Gecelik Ters Repo Komisyonu264.915 % 0,0368261Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.376,28 % 0,00130341Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.178,43 % 0,00071986Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu47.907,86 % 0,00665972Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.389,43 % 0,0046415TOPLAM GİDERLER3.399.500,31 % 0,47256794DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ719.367.524,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924915BIST