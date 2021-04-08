***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.801,16 % 0,00494095Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00276385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.121,2 % 0,02745443Fon Yönetim Ücreti320.900,74 % 0,41712346Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu586,22 % 0,000762Gecelik Ters Repo Komisyonu7.828,8 % 0,01017628Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.091,74 % 0,0014191Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.029,93 % 0,01043772TOPLAM GİDERLER365.486,07 % 0,47507779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.931.836,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924947BIST