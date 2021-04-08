***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.248,58 % 0,00026104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.077,4 % 0,00024116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.231,35 % 0,00722438Fon Yönetim Ücreti2.669.188,02 % 0,3098634Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu922,52 % 0,00010709Gecelik Ters Repo Komisyonu522.192,78 % 0,06062084Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.604,18 % 0,00517806Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.534,3 % 0,01074222TOPLAM GİDERLER3.395.999,13 % 0,39423818DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ861.407.973,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924948BIST