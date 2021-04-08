***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.266,38 % 0,00584236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,0054812Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.618,24 % 0,05830615Fon Yönetim Ücreti194.395,57 % 0,5011202Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu484,47 % 0,00124888Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu647,52 % 0,0016692Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu22.998,11 % 0,05928539Vergiler ve Diğer Harcamalar18.222,76 % 0,04697531Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.612,48 % 0,02993509TOPLAM GİDERLER275.371,81 % 0,70986379DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.792.204,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924950BIST