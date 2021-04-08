***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.953,73 % 0,00486118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00349938Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.644,64 % 0,06853773Fon Yönetim Ücreti217.265,38 % 0,35757006Hisse Senedi Komisyonu25.240,57 % 0,04154031Tahvil Bono Komisyonu775,57 % 0,00127641Gecelik Ters Repo Komisyonu3.735,9 % 0,00614845Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.693,97 % 0,01924565Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu87.492,58 % 0,14399315Vergiler ve Diğer Harcamalar33.893,28 % 0,05578073Türev Araçlar Komisyonu20.952,42 % 0,03448298Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.720,21 % 0,01105996TOPLAM G