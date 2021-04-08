***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.258,81 % 0,003451Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.657,28 % 0,00405978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.813,73 % 0,06846616Fon Yönetim Ücreti195.320,93 % 0,29841019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu287,7 % 0,00043955Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu449,9 % 0,00068735Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.060,83 % 0,00467632Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.218,71 % 0,0125565TOPLAM GİDERLER257.067,89 % 0,39274684DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.453.840,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924952BIST