***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.248,9 % 0,00203035Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00191965Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.343,88 % 0,03010357Fon Yönetim Ücreti132.019,57 % 0,11919009Hisse Senedi Komisyonu31.795,18 % 0,02870537Tahvil Bono Komisyonu585,24 % 0,00052837Gecelik Ters Repo Komisyonu20.779,5 % 0,01876018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.334,33 % 0,01294134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.607,2 % 0,00867359Türev Araçlar Komisyonu4.517,53 % 0,00407852Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.485,43 % 0,01307776TOPLAM GİDERLER265.843,04 % 0,24000877DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.763.885,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924955BIST