***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri960,78 % 0,00025071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00055484Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.699,31 % 0,02366749Fon Yönetim Ücreti1.140.243,02 % 0,29754019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.791,93 % 0,00072854Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.116,39 % 0,00811965TOPLAM GİDERLER1.267.937,71 % 0,33086142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ383.223.198,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924957BIST