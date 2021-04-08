***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri756,9 % 0,00046087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.433,8 % 0,0057442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.655,52 % 0,01927489Fon Yönetim Ücreti978.740,31 % 0,59595029Hisse Senedi Komisyonu9.459,44 % 0,00575981Tahvil Bono Komisyonu291,87 % 0,00017772Gecelik Ters Repo Komisyonu37.390,5 % 0,0227669Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.193,61 % 0,00316236Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.202,4 % 0,00134103Vergiler ve Diğer Harcamalar957 % 0,00058271Türev Araçlar Komisyonu14.157,42 % 0,00862039Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.431,96 % 0,00939645TOPLAM GİDERLER1.105.670,73 % 0,67323762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.231.870,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924958BIST