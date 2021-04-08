***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.752,16 % 0,00133041Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.131,5 % 0,00161844Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.341,15 % 0,02759367Fon Yönetim Ücreti78.487,32 % 0,05959506Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu54.352,75 % 0,04126979Vergiler ve Diğer Harcamalar5.067,39 % 0,00384765Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.896,46 % 0,01055152TOPLAM GİDERLER192.028,73 % 0,14580652DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.701.060,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924961BIST