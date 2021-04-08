***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00405872Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.710,15 % 0,00150826Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.038,99 % 0,01414553Fon Yönetim Ücreti504.852,32 % 0,44525274Hisse Senedi Komisyonu21.737,97 % 0,01917173Tahvil Bono Komisyonu148,57 % 0,00013103Gecelik Ters Repo Komisyonu36.540 % 0,03222633Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.884,5 % 0,00430787Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.247,56 % 0,01080169Vergiler ve Diğer Harcamalar33.982,32 % 0,02997059Türev Araçlar Komisyonu12.122,32 % 0,01069124Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.504,96 % 0,01014676TOPLAM GİDERLER660.371,66 % 0,58241248DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.385.562,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925088BIST